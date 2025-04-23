Milli iradenin simgesi TBMM 105 yaşında! Anıtkabir'de 23 Nisan coşkusu... | Video

Kurtuluş mücadelesini başlatan, Cumhuriyet'e giden yolda büyük adımlar atılmasını sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 105 yıldır milli iradenin simgesi olmaya devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1921'de milli bayram olarak kutlanmaya başlandı. Öte yandan devlet erkanı Anıtkabir'deki törene katıldı.