Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya çıkarması
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.