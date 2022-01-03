Milyoner'de futbolla ilgilendiğini söyleyen yarışmacı futbol sorusunda neredeyse eleniyordu! | Video
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ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç dakikalar yaşandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Ege Yasin Türkan adlı yarışmacı, programın bugünkü bölümüne adeta damga vurdu. Yarışmacı, futbolla ilgili her şeyi bildiğini ve futbolla ilgilendiğini dile getirdi. Trükan'ın karşısına ilk soruda futbol sorusu çıktı. Heyecanlanan yarışmacı, seyirci joker hakkını kullanarak elenmekten son anda kurtuldu. İşte geceye damga vuran o an!