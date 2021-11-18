Video Haber Mine Kırıkkanat'tan 'helalleşme' tepkisi | Video
Mine Kırıkkanat'tan 'helalleşme' tepkisi | Video

Mine Kırıkkanat'tan 'helalleşme' tepkisi | Video

18.11.2021 | 20:05

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Mine Kırıkkanat’tan ’helalleşme’ tepkisi | Video 02:11
Mine Kırıkkanat'tan 'helalleşme' tepkisi | Video 18.11.2021 | 20:05
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