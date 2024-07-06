MİT, Türk bayrağına saldıranları yakalamaya devam ediyor
Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’nin kuzeyinde Türk bayrağına saldıranların Ali Almohamed Alhac Hasan Hammade Smo’u gözaltına aldı. Türk bayrağını yırtan şahıs “Yaptıklarım için şerefli Türk halkından özür dilerim” dedi.
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