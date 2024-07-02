MİT’ten provokatörlere mesaj: “Eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir” | Video

Kayseri’de Suriyeli bir kişinin Suriyeli küçük bir çocuğa tacizde bulunduğu iddiaları üzerine önce Kayseri’de başlayan daha sonra da Suriye’nin kuzeyinde yaşananların ardından Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından açıklama yapıldı. Provokatörlerin tek tek belirlenip gerekli işlemin yapıldığı belirtilerek “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir” denildi.