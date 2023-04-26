Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi! Bakan Akar'dan kritik açıklama | Video
Bakan Akar Moskova’dan ayrılmadan önce Vnukova Havalimanı'nda dörtlü toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:43
04:56
Ömer Çelik açıkladı: "Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu gayet iyi" | Video 26.04.2023 | 09:23
03:38
Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi! Bakan Akar'dan kritik açıklama | Video 26.04.2023 | 09:06
12:30
01:07
İstanbul semalarında süzülen KIZILELMA | Video 26.04.2023 | 00:14
02:25
03:51
Japon şirketin, Ay’a iniş sırasında uzay aracıyla bağlantısı kesildi | Video 25.04.2023 | 22:58
00:44
02:51
01:29
01:20:06
01:19
İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu | Video 25.04.2023 | 18:12
04:33
Burhanettin Duran | Dip dalgası, sessiz seçmen ve seçim akşamı 25.04.2023 | 17:22
38:30
01:50
01:09
01:47
AK Parti’den ‘Ey Vatanım, Can Vatanım’ parçalı 23 Nisan klibi! | Video 25.04.2023 | 16:11
01:26
09:00
Bakan Karaismailoğlu Trabzon Et Kombinası Açılış Töreni'nde konuştu | Video 25.04.2023 | 13:51