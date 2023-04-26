Video Haber Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi! Bakan Akar'dan kritik açıklama | Video
Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi! Bakan Akar'dan kritik açıklama | Video

Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi! Bakan Akar'dan kritik açıklama | Video

26.04.2023 | 09:06

Bakan Akar Moskova’dan ayrılmadan önce Vnukova Havalimanı'nda dörtlü toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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