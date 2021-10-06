MSB açıkladı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak’ın kuzeyi / Hakurk TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyi / Hakurk TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.