Video Haber MSB açıkladı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video
MSB açıkladı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video

MSB açıkladı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video

06.10.2021 | 10:14

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak’ın kuzeyi / Hakurk TSK ve MİT’in koordineli çalışmasıyla 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyi / Hakurk TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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