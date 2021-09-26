MSB bu görüntülerle açıkladı! 6 terörist etkisiz hale getirildi | Video

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.