Müge Anlı'da son dakika... Kayıp Lütfiye Gündüz'ün o gece aracına bindiği kişi canlı yayında! Eski kocası ve sevgilisi...
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; kayıp Lütfiye Gündüz olayından son dakika haberleri! Lütfiye Gündüz cinayet mi kurban gitti? Lütfiye Gündüz'ün eski kocası ve sevgili neler biliyor? İşte Müge Anlı canlı yayınında esrarengiz olayla ilgili yaşanan son gelişmeler...
Müge Anlı, o gece Lütfiye'nin bindiği arabanın sahibi Mustafa Bey, canlı yayınımızda. Metalik gri olduğunu arabasını belirtti. Mustafa Bey, kişiyi uzaktan tanıdığını ifade etti. Turan Bey'i uzaktan bildiğini ve Turan Bey'i eşi ile ilgili tanındığını söyledi. Piyasada böyle bilindiğini belirtti. Bu kişinin neden kaçırılacağına imkân vermedi.