Muğla’da soykırımcı İsrail’e, tepki yürüyüşü

Soykırımcı İsrail, 7 Ekim 2023’te Filistin’in Gazze’ye yönelik saldırıları 1’inci yıl dönümünde hala sürüyor. Muğlalı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi de Filistin’deki direnişe destek vermek amacıyla katıldığı protestolarda, 6 Eylül'de İsrail askerlerinin saldırısı yüzünden şehit olmuştu. Saldırıların 1’inci yıl dönümünde Muğla’da, İsrail saldırılarına protesto yürüyüşü ve Filistin’deki direnişe destek için Direnişe Selam, Siyonizme lanet etkinliği düzenlendi.