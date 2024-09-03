Narin Güran'ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı!

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları 14'üncü gününe girdi. Aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amca Güran'ın küçük kız kaybolduktan 15 dakika sonra köyden ayrılan ve 1 saat boyunca telefonu kapalı olduğu belirlendi. Narin'in babası ile aralarında husumet olduğu iddia edilen amcanın ifadesindeki detaylar dikkat çekti!