Video Haber NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaklaşık 4 tonluk kargo gönderdi
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaklaşık 4 tonluk kargo gönderdi

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaklaşık 4 tonluk kargo gönderdi

30.01.2024 | 21:24

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaklaşık 4 tonluk kargo taşıyan Northrop Grumman’a ait NG-20 Cygnus robotik ikmal uzay aracını SpaceX’in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattı.

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