Video Haber Ne yediğinize dikkat! 7 bin gıda polisi görev başında | Video

Ne yediğinize dikkat! 7 bin gıda polisi görev başında | Video

Ne yediğinize dikkat! 7 bin gıda polisi görev başında | Video
17.02.2020 | 11:57

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre bugünden itibaren ülke genelinde 7 bin denetçiyle ürün bazlı gıda denetimi seferberliği başlayacak. Gelen bilgilere göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin gerçekleştirileceğini açıkladığı gıda denetimleri bugünden itibaren 6 gün devam edecek. Denetimler rağbet gören işletmelerin ihlallerine engel olmak için 24 saat bazlı yapılacak. İşte detaylar...

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