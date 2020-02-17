Ne yediğinize dikkat! 7 bin gıda polisi görev başında | Video

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre bugünden itibaren ülke genelinde 7 bin denetçiyle ürün bazlı gıda denetimi seferberliği başlayacak. Gelen bilgilere göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin gerçekleştirileceğini açıkladığı gıda denetimleri bugünden itibaren 6 gün devam edecek. Denetimler rağbet gören işletmelerin ihlallerine engel olmak için 24 saat bazlı yapılacak. İşte detaylar...