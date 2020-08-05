Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş | Video
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2018 yılında Birleşmiş milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen devasa patlamanın yaşandığı bölgeyi işaret etmesi kafaları karıştırdı.