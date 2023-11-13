Numan Kurtulmuş: "Dünyanın yeni sisteme ihtiyacı var" | Video
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya'da İl Müftüleri Toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamla ilgili "Bir an önce çatışmalar durmalı" dedi. Kurtulmuş açıklamasında "Dünyanın yeni düzene ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
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