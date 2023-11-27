Numan Kurtulmuş: "Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu'da barış olmayacak" | Video 27.11.2023 | 13:56 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) İcra Konseyi Toplantısı'nda, Filistin sorununun çözümü için 3 temel meseleye dikkat çekerek, "Başkenti Kudüs olan tam manasıyla hür, egemen, toprak bütünlüğü sağlanmış olan Filistin Devleti kurulmadan Orta Doğu'da barış olmayacak" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

TBMM'nin ev sahipliğinde düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) İcra Konseyi Toplantısı, üye ülkelerin meclis başkanları ve çok sayıda milletvekilinin katılımıyla Antalya'da düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık ettiği toplantının ana gündemini de İsrail'in saldırıları altındaki Filistin oluşturdu. Toplantının açılışında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile APA Genel Sekreteri, Kamboçya, Filistin, Rusya ve Özbekistan'dan katılımcılar birer konuşma yaptı.