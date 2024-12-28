Okan Müderrisoğlu | Atatürk'ün değeri... Fidan'ın mesajları... Erdoğan'In hak ettiği ödül!
Okan Müderrisoğlu'nun 28.12.2024 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...
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