Okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer ‘Bir karar daha aldık’ diyerek duyurdu | Video

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep'te önemli açıklamalar yaptı. Bakan Özer, "Okullar ne zaman açılacak" sorusunu da yanıtladı. İşte son dakika haberinin detayları