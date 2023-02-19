Okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer ‘Bir karar daha aldık’ diyerek duyurdu | Video
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep'te önemli açıklamalar yaptı. Bakan Özer, "Okullar ne zaman açılacak" sorusunu da yanıtladı. İşte son dakika haberinin detayları
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