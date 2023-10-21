Video Haber Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: "Konserinin iptalini kınıyoruz" | Video
Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek:

Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: "Konserinin iptalini kınıyoruz" | Video

21.10.2023 | 11:58

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını eleştiren dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın, Zürih, Bern, Cenevre ve Luzern’deki konserlerinin iptal edilmesine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

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