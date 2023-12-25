Video Haber Önce HDP’ye alkış tuttu, şimdi milliyetçi maskesi taktı! Mansur Yavaş’tan iki yüzlü siyaset! | Video
Önce HDP’ye alkış tuttu, şimdi milliyetçi maskesi taktı! Mansur Yavaş’tan iki yüzlü siyaset! | Video

Önce HDP’ye alkış tuttu, şimdi milliyetçi maskesi taktı! Mansur Yavaş’tan iki yüzlü siyaset! | Video

25.12.2023 | 15:11

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın gerçek yüzü ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden yayınlanan videoda genel seçimlerde eli kanlı katil APO’ya bey diye hitap eden, İHA/SİHA’ları diline dolayıp HDP’ye şirin görünmeye çalıştığı ortaya çıkan Yavaş’ın, istediğini alamayınca yerel seçimler için tekrar milliyetçi olduğu anlaşıldı. Yavaş’ın iki yüzlülüğüne AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tepki gösterdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

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