Ordu’da 1 kişi, 16 ay sonra yeniden silahlı saldırıya uğradı... O anlar kamerada
Ordu'nun Ünye ilçesinde, kaldırımda sandalyede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan adam yaralandı. Şahsın, 16 ay önce de yine silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.
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