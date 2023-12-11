Video Haber Ordu’da 1 kişi, 16 ay sonra yeniden silahlı saldırıya uğradı... O anlar kamerada
Ordu’da 1 kişi, 16 ay sonra yeniden silahlı saldırıya uğradı... O anlar kamerada

Ordu’da 1 kişi, 16 ay sonra yeniden silahlı saldırıya uğradı... O anlar kamerada

11.12.2023 | 19:59

Ordu'nun Ünye ilçesinde, kaldırımda sandalyede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan adam yaralandı. Şahsın, 16 ay önce de yine silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

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