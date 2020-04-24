Oruç bağışıklığı güçlendirir mi? | Video

Biyoteknoloji ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. ibrahim Saraçoğlu, canlı yayında oruç tutmamın sağlık açısından getirdiği faydaları açıkladı. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu oruç tutanlar için "Vücutlarını arındırıyorlar. Vücutlarında toksin atıyorlar. Bize zarar verecek olan bu proteinleri imha ediyor ve hücrenin dışına atıyor" dedi.