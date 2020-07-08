Otomobilden 83 bin liranın çalındığı anlar güvenlik kamerasında | Video

Ankara'da Ramazan K.'nın (46) park halindeki otomobilinin camını kırıp, torpidoda bulunan 83 bin lirayı alan kişi, son anda durumu fark eden çevredekilerin müdahalesine rağmen kendisini bekleyen otomobille kaçmayı başardı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelileri arıyor.