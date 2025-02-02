Video Haber Özdemir Bayraktar Ödülleri sahiplerini buldu | Video
Özdemir Bayraktar Ödülleri sahiplerini buldu | Video

Özdemir Bayraktar Ödülleri sahiplerini buldu | Video

02.02.2025 | 15:44

Baykar’ın yıl boyunca yaptıkları çalışmalar ve başarılarıyla öne çıkan personellerini ödüllendirdiği Özdemir Bayraktar Ödülleri sahiplerini buldu.

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Baykar'ın yıl boyunca yaptıkları çalışmalar ve başarılarıyla öne çıkan personellerini ödüllendirdiği Özdemir Bayraktar Ödülleri sahiplerini buldu. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen törende, 2024 yılında yaptıkları çalışmalarla ödüle layık görülen 122 kişi ödüllerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdür Haluk Bayraktar'ın elinden aldı.

Törenin ilk bölümünde Baykar'ın sürekli gelişime ve eğitime verdiği önemin bir simgesi olan 20 haftalık Baykar MBA programını başarıyla tamamlayarak ilk 3'e giren isimlere ödülleri takdim edildi. Daha sonra sırasıyla yılın birim liderleri, grup liderleri, takım liderleri ve personelleri ödüllerine kavuştu. 1986'da Baykar'ı ağabeyi merhum Özdemir Bayraktar ile birlikte kuran Ömer Bayraktar'ın da aralarında olduğu 10 kişiye ise Baykar Özel Ödülü takdim edildi.

SELÇUK BAYRAKTAR 2024 YILINI DEĞERLENDİRDİ
Törende bir konuşma gerçekleştiren Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Geçtiğimiz yıl bu zamanlar, Özdemir Bayraktar Ödülleri'nin ilkini düzenledik. Zaman nasıl da akıp gidiyor.Bir zamanlar hatıra defterime şöyle yazmışım; 'Akıp giderken zaman bir okyanus gibi bordamızdan, Ne fırtına ne de süt liman denizler değiştirir efkarımızı. Hatıralar bırakıyoruz engin denize, şişelere konmuş notlar gibi. Her mili bahride nasır biriktiren ellerimizle, Biz kürek işçileriyiz medeniyet gemimizin. Vira Bismillah dendiği günden beridir; işimiz bu gemiye kürek çekmek'. Dönüp geçtiğimiz yıla baktığımızda; Bu yıl Bayraktar AKINCI-C'nin ilk uçuş testini başarıyla tamamladık.

Bayraktar AKINCI, 50 bin uçuş saatini tamamladı ve 100 bin saate yaklaştı. Bayraktar Kalkan DİHA ve Kemankeş mini akıllı seyir füzesi ürün ailemize eklendi. Bayraktar TB2 SİHA, otonom fıçı tonosu ile agresif manevra yapan ilk SİHA oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 2014'te göreve başlayan ilk Bayraktar TB2 İHA, 10 bin uçuş saatini doldurarak emekliye ayrıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'nda göreve başlayan bir Bayraktar TB2 daha 10 bin saati başarıyla tamamladı. Bayraktar KIZILELMA üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3, dünyayı sarsan bir gelişmeyle söz verdiğimiz gibi dünya havacılık tarihinde kısa pistli bir gemiden (TCG Anadolu) iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk İHA oldu ve yarışta ipi önde göğüsledi.Bayraktar TB2 SİHA'mız, 1 milyon uçuş saatini aştı. Adıyaman, Hatay, Maraş'ta inşa ettiğimiz kalıcı konutları devletimize bağışladık ve bu konutlar depremzede kardeşlerimize teslim edildi. Baykar'ın ruhunu, misyonunu bu projeyle tüm medeniyetimize göstermiş olduk. 2024'te de gelirlerimizin yüzde 90'ı, öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz SİHA'ların ihracatından elde edildi. Türkiye, dünya İHA pazarının yüzde 65'ine, Baykar ise bu pazarın yüzde 60'ına sahip hale geldi. En yakın Amerikalı rakibinden 3 kat daha büyük olan Baykar, son 4 yıldır dünyanın en büyük SİHA firması oldu. Bu başarı sizlerin arkadaşlar.İtalya'nın köklü havacılık firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışına 'İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı' tarafından onay verildi. Böylece Avrupa'da yürüteceğimiz insanlı hava araçları faaliyetleri de başlamış olacak. Fergani ile ilk uydumuzu uzaya göndermeyi başardık. Bu yıl ikinci uydumuzu ve Yörünge Transfer Aracımızı göndereceğiz" dedi.

"KIZILELMA'MIZIN SERİ ÜRETİMİ DEVAM EDECEK VE İNŞALLAH GÖREVE BAŞLAYACAK"
2025 yılındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Selçuk Bayraktar, "KIZILELMA'mızın seri üretimi devam edecek ve inşallah göreve başlayacak. Bayraktar TB3 SİHA seri üretime geçerek, hem karada hem denizde yani Mavi Vatan'da göreve başlayacak. Bayraktar Kalkan DİHA ve Kemankeş mini akıllı seyir füzesi göreve başlayacak. T3 Vakfı ve KÜME Vakfı'mızın geliştirdiği, dünyanın ilk yapay zeka destekli açık kaynaklı dijital ansiklopedisi Küre, bu yıl yayına alınacak. T3 Vakfı'mız ve paydaşlarının desteğiyle geliştirilen açık kaynaklı büyük dil modeli T3AI da bu yıl kamuya açılacak. TEKNOFEST bu yıl kardeş vatan KKTC ve İstanbul'da düzenlenecek. Tüm müesseseleriyle yıkılmış olan dünyanın yeniden inşa edilmesi gerekiyor. İyiliğin ve merhametin kuşattığı, hürriyetin ve refahın tüm yeryüzüne yayıldığı adil bir dünyayı, medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları, sizler inşa edeceksiniz. O güzel günlere hep birlikte ulaşmak dileğiyle, sevgiyle kalın" ifadelerini kullandı.

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