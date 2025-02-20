Özel hastanedeki stent pazarlığı skandalının perde arkası! O hasta ilk kez ATV Haber'e konuştu
Türkiye son günlerde stent pazarlığı skandalını konuşuyor. Özel bir hastanede stent takılması gereken hasta ile yapılan fiyat pazarlığı, tepkilere neden olmuştu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yaşanan skandal gündemdeki yerini korurken ATV Haber ekibi o hastayı buldu. Hayrettin Erdem, yaşadıklarını ilk kez anlattı. İşte detaylar...
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