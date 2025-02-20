Video Haber Özel hastanedeki stent pazarlığı skandalının perde arkası! O hasta ilk kez ATV Haber'e konuştu
Özel hastanedeki stent pazarlığı skandalının perde arkası! O hasta ilk kez ATV Haber'e konuştu

Özel hastanedeki stent pazarlığı skandalının perde arkası! O hasta ilk kez ATV Haber'e konuştu

20.02.2025 | 19:39

Türkiye son günlerde stent pazarlığı skandalını konuşuyor. Özel bir hastanede stent takılması gereken hasta ile yapılan fiyat pazarlığı, tepkilere neden olmuştu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yaşanan skandal gündemdeki yerini korurken ATV Haber ekibi o hastayı buldu. Hayrettin Erdem, yaşadıklarını ilk kez anlattı. İşte detaylar...

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