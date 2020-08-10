Para politikasında yeni dönem nasıl olacak? İşte ekonomide normalleşmenin şifreleri | Video
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Kovid-19 nedeniyle uygulanan genişletici para politikası terk ediliyor! Parasal sıkılaştırmayla para arzı azaltılarak, enflasyona yol açacak talep artışı frenlenecek. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, pandemi sürecindeki başarısı ile dikkat çeken Türkiye'nin ekonomisinin normalleşme döneminde atacağı adımları canlı yayında yorumladı...