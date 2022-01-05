PKK'dan TSK itirafı: "Saldırılar çok ağır" | Video

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PKK’nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Mehmetçik’in kendilerine karşı başarılı operasyonlarına değinerek "Türkiye, uçaklarıyla, İHA'larla, SİHA'larla çok boyutlu bir saldırı yürüttü ve yürütüyor. Zaten açıkça söylüyorlar "Tek bir kişi bırakmayacağız’ diye. Saldırılar çok ağırdı. Gerçekten de çok ağırdı" ifadelerini kullandı.