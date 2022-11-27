Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:33
PKK/YPG Şehba mıntıkasından temizlenecek! Terör koridoru son bulacak | Video 27.11.2022 | 12:15
01:51
00:35
Bodrum’da otomobil alev topuna döndü | Video 26.11.2022 | 23:23
00:33
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Harekat Merkezi'nde | Video 26.11.2022 | 21:23
51:38
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: İki büyük diplomatik zafere imza attık | Video 26.11.2022 | 18:51
04:02
02:35
Melih Altınok | Altılı masa partisi 26.11.2022 | 17:04
02:43
Mehmet Barlas | ABD'den beslenenlerin sonu 26.11.2022 | 17:01
02:57
58:11
00:31
03:41
09:08
01:44
02:00
01:02
Şişli’de bir evde 3 ceset bulundu | Video 25.11.2022 | 20:30
19:02
00:21
02:06
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin 19 Kasım'da başlattığı Pençe kılıç Harekatı birinci haftasını tamamdı. Hava ve kara ateş destek vasıtaları ile yapılan cezalandırma ateşleri ise sürüyor. Mehmetçik, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG'nin hedeflerine bomba yağdırıyor. Suriye'nin kuzeyindeki bulunan Tel Rıfat, Marenaz ve Minak bölgeleri dün gece savaş uçakları ile vuruldu. Obüs bataryaları ise terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. TSK, Suriye'nin kuzeyinde de askeri sevkiyata başladı.