PKK/YPG Şehba mıntıkasından temizlenecek! Terör koridoru son bulacak | Video

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin 19 Kasım'da başlattığı Pençe kılıç Harekatı birinci haftasını tamamdı. Hava ve kara ateş destek vasıtaları ile yapılan cezalandırma ateşleri ise sürüyor. Mehmetçik, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG'nin hedeflerine bomba yağdırıyor. Suriye'nin kuzeyindeki bulunan Tel Rıfat, Marenaz ve Minak bölgeleri dün gece savaş uçakları ile vuruldu. Obüs bataryaları ise terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. TSK, Suriye'nin kuzeyinde de askeri sevkiyata başladı.