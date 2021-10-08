Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
01:55
Gürcistan’da 5 katlı bina çöktü | Video 08.10.2021 | 18:10
00:08
'Polis tutanağını sildireceğiz' deyip 500 bin dolar istemişler | Video 08.10.2021 | 17:58
03:37
02:58
Haşmet Babaoğlu | Belliydi aslında... 08.10.2021 | 17:30
07:13
02:24
Engin Ardıç | Türkiye’yi bitirirler 08.10.2021 | 15:25
02:12
Mehmet Barlas | Akşener’in hayal dünyası 08.10.2021 | 15:23
00:54
Başkan Erdoğan, Cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi | Video 08.10.2021 | 13:27
21:20
11:17
Bakan Akar'dan Yunanistan’a "provokasyon" tepkisi | Video 08.10.2021 | 10:18
03:31
Bakan Akar: "Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır" | Video 08.10.2021 | 10:04
00:16
01:59
FETÖ'nün mahrem sorumluları adliyeye sevk edildi | Video 08.10.2021 | 08:51
06:20
Yavuz Donat | Harran 07.10.2021 | 17:41
03:12
Haşmet Babaoğlu | Et, toprak, su derken... Gerçek başka mı? 07.10.2021 | 17:38
03:31
Bakan Akar: Saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist ölü olarak ele geçirildi 07.10.2021 | 16:27
07:31
02:38
Engin Ardıç | Üniversiteyi kaşıyacaklar 07.10.2021 | 12:55
02:57
Mehmet Barlas | Türkiye’nin gündemi belli 07.10.2021 | 12:53
Sarıyer'de polisin baskın yaparak uyuşturucu kullanırken yakaladığı İran uyruklu Saeed K.(39)'nin evine giderek 500 bin dolar karşılığında polisin düzenlediği tutanığı yırttıracaklarını iddia edip para isteyen iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin istedikleri parayı pazarlık sonucu 170 bin dolara düşürdükleri, almaya geldikleri Esenyurt'ta bir kafetaryada gözaltına alındıkları öğrenildi. İran uyruklu iki şüpheli tutuklandı.