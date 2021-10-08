'Polis tutanağını sildireceğiz' deyip 500 bin dolar istemişler | Video

Sarıyer'de polisin baskın yaparak uyuşturucu kullanırken yakaladığı İran uyruklu Saeed K.(39)'nin evine giderek 500 bin dolar karşılığında polisin düzenlediği tutanığı yırttıracaklarını iddia edip para isteyen iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin istedikleri parayı pazarlık sonucu 170 bin dolara düşürdükleri, almaya geldikleri Esenyurt'ta bir kafetaryada gözaltına alındıkları öğrenildi. İran uyruklu iki şüpheli tutuklandı.