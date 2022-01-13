Prens Andrew'a büyük şok! Tüm kraliyet unvanları elinden alındı | Video

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İngiltere Kraliyet ailesi üyelerinden, Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew'in yıllar önce cinsel istismar uyguladığına ilişkin ABD'de devam eden dava nedeniyle, tüm askeri ve kraliyet unvanları elinden alındı. Daha önce Virginia Roberts olarak bilinen Virginia Giuffre adlı kişi Prens Andrew'in 17 yaşındayken kendisine "cinsel saldırı ve tacizde bulunduğunu" iddia etmiş, Andrew iddiaları yalanlamıştı.