Rehine krizi tatlıya bağlandı Bakan Yerlikaya, rehineciyi ikna etti

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Fatih B. , TIR şoförünü rehin almasının ardından İçişleri Bakanı ile görüşme talebinde bulundu. Bakan Yerlikaya, Fatih B. ile telefonla görüşmesinin ardından teslim olmaya ikna oldu.