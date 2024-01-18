Rize-Artvin Havalimanını 2023 yılında 1 milyon 22 bin 860 yolcuya hizmet verdi | Video
Rize-Artvin Havalimanı 2023 yılında iç ve dış hatlarda toplam 1 milyon 22 bin 860 yolcuya hizmet verdi.
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