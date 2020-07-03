Sakarya'daki patlama nasıl oldu? Havai fişek patlamasından kurtulan işçi o anları anlattı | Video

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında yaşanan patlamayla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. 4 kişinin vefat ettiği ve 108 kişinin yaralandığı korkunç patlamadan kurtulan işçi Neziha Hamzaoğlu yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

"ORMANLIK ALANA DOĞRU KAÇTIK"

Hamzaoğlu, "Kurtulmamız bir mucizeydi. Ufak bir patlama ile başladı her şey ardından büyükleri geldi ve göz gözü görmedi. Tavanlar duvarla yıkılmaya başladı. Biz arkadaşlarla çıkmaya çalıştık. Kimse kimseyi görmüyordu. Belli bir süre göz gözü görmedi. Bir süre sonra bir ışık gördüm ve onu takip edip dışarı çıktım. Bölümler birbirine çok yakın olduğu için hepsin birden bire patladı. Toplanma alanımıza çıktık önce oraya barutlar ve alevler gelmeye başlayınca ormanlık alana doğru kaçtık. Yanımızda yaralılarda vardı müdahale edemedik herkes kendini canının derdiyle kaçtık." diyerek yaşadığı dehşet anlarını anlattı.