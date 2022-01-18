Video Haber Salih Tuna | Aylak ekonomistlerimizi ihraç mı etsek
Salih Tuna | Aylak ekonomistlerimizi ihraç mı etsek

Salih Tuna | Aylak ekonomistlerimizi ihraç mı etsek

18.01.2022 | 09:51

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Salih Tuna'nın 18.01.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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