Video Haber Sarıyer Belediyesi borç batağında CHP'li Başkan Şükrü Genç lüks otomobil peşinde

Sarıyer Belediyesi borç batağında CHP'li Başkan Şükrü Genç lüks otomobil peşinde

Sarıyer Belediyesi borç batağında CHP'li Başkan Şükrü Genç lüks otomobil peşinde
12.04.2021 | 09:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Bildiri yayınlayan emekli amiraller Ankara Emniyeti'nde 01:58
SON DAKİKA: Bildiri yayınlayan emekli amiraller Ankara Emniyeti'nde 12.04.2021 | 10:07
Engin Ardıç | Kafasını kızdırmayın 03:24
Engin Ardıç | Kafasını kızdırmayın 12.04.2021 | 10:05
Haşmet Babaoğlu | Yüz yıl öncesine benzer mi? 02:54
Haşmet Babaoğlu | Yüz yıl öncesine benzer mi? 12.04.2021 | 09:57
Sarıyer Belediyesi borç batağında CHP'li Başkan Şükrü Genç lüks otomobil peşinde 02:09
Sarıyer Belediyesi borç batağında CHP'li Başkan Şükrü Genç lüks otomobil peşinde 12.04.2021 | 09:45
Adana’da FETÖ’ye finansal destek sağlayan 3 kişi operasyonla yakalandı | Video 01:40
Adana’da FETÖ’ye finansal destek sağlayan 3 kişi operasyonla yakalandı | Video 12.04.2021 | 08:22
Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde dikkat çeken isimler! Muharrem İnce a takımını belirledi | Video 01:07
Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde dikkat çeken isimler! Muharrem İnce a takımını belirledi | Video 12.04.2021 | 01:45
Ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın asansör fobisi… Hülya Avşar ve ekibi 13 kat çıktı! | Video 01:00
Ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın asansör fobisi… Hülya Avşar ve ekibi 13 kat çıktı! | Video 12.04.2021 | 00:09
Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye’de 4 asırlık gelenek | Video 02:04
Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye’de 4 asırlık gelenek | Video 11.04.2021 | 23:49
Bakanlıktan İBB'ye esprili 'Arkeopark' göndermesi: Projeyi tanıttığı için İBB'ye teşekkür ederiz | Video 02:19
Bakanlıktan İBB'ye esprili 'Arkeopark' göndermesi: Projeyi tanıttığı için İBB'ye teşekkür ederiz | Video 11.04.2021 | 19:30
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Üreticiden alınan patates ve soğanlar ücretsiz dağıtılmaya başlandı | Video 01:28
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Üreticiden alınan patates ve soğanlar ücretsiz dağıtılmaya başlandı | Video 11.04.2021 | 19:03
Başkan Erdoğan'dan Dolmabahçe'de önemli açıklamalar | Video 37:10
Başkan Erdoğan'dan Dolmabahçe'de önemli açıklamalar | Video 11.04.2021 | 14:55
İzmir Foça'da düşen uçağın enkazı kaldırıldı | Video 02:08
İzmir Foça'da düşen uçağın enkazı kaldırıldı | Video 11.04.2021 | 14:28
PKK'lı hainlerin çamurda bıraktıkları ayak izleri sonları oldu | Video 01:00
PKK'lı hainlerin çamurda bıraktıkları ayak izleri sonları oldu | Video 11.04.2021 | 12:17
TOGG inşaatı hızla yükseliyor | Video 06:07
TOGG inşaatı hızla yükseliyor | Video 11.04.2021 | 11:49
Bakan Varank duyurdu: Milli ve özgün hibrit roketimiz testi geçti | Video 05:31
Bakan Varank duyurdu: Milli ve özgün hibrit roketimiz testi geçti | Video 11.04.2021 | 10:59
Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Alınacak yeni tedbirler neler? | Video 01:51
Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Alınacak yeni tedbirler neler? | Video 11.04.2021 | 09:46
Son dakika: 10 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Covid-19 verilerinde son durum | Video 01:34
Son dakika: 10 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Covid-19 verilerinde son durum | Video 11.04.2021 | 00:15
Çiftçiye büyük müjde! 1 milyon 200 bin ton patatesi TMO alacak, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak | Video 01:30
Çiftçiye büyük müjde! 1 milyon 200 bin ton patatesi TMO alacak, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak | Video 11.04.2021 | 00:00
Paris'te ırkçılık ve aşırı sağ karşıtı protesto | Video 10:17
Paris'te ırkçılık ve aşırı sağ karşıtı protesto | Video 10.04.2021 | 22:55
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Donbass krizi ile ilgili açıklama: Gerilimin artmasını arzu etmiyoruz | Video 25:15
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Donbass krizi ile ilgili açıklama: Gerilimin artmasını arzu etmiyoruz | Video 10.04.2021 | 20:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay grup toplantısında, "fakir fukaranın açlıktan nefesi kokuyor, bunların altında lüks arabalar" eleştirisinde bulunmuştu. Bu sözlerin üstüne geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 milyon lira lüks araçlara para ödeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç açıklama yaptı. 2 buçuk milyon liralık lüks arabasının eskidiğini yenisini alacağını söyledi..

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA