Sarıyer Belediyesi borç batağında CHP'li Başkan Şükrü Genç lüks otomobil peşinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay grup toplantısında, "fakir fukaranın açlıktan nefesi kokuyor, bunların altında lüks arabalar" eleştirisinde bulunmuştu. Bu sözlerin üstüne geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 milyon lira lüks araçlara para ödeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç açıklama yaptı. 2 buçuk milyon liralık lüks arabasının eskidiğini yenisini alacağını söyledi..