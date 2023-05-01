Savunma Sanayiinde tarihi gün! Başkan Erdoğan açıkladı: Milli Muharip Uçağın adı belli oldu | Video

Türkiye, savunma sanayiinde tarihi bir gün yaşıyor. Türkiye'nin gurur projeleri, MMU, ANKA-3, HÜRJET ve ATAK-2 Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda tanıtılıyor. Programda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adının "Kaan" olduğunu açıkladı, "Milli Muharip uçağımızın isim babası Devlet Bahçeli'dir." dedi.