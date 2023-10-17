Video Haber Sderot’ta Türk gazetecilerin yakınına roket düştü
Sderot’ta Türk gazetecilerin yakınına roket düştü

Sderot’ta Türk gazetecilerin yakınına roket düştü

17.10.2023 | 19:39

Sderot’ta Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye roket düştü. Ayrıntılar A Haber’de…

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hulusi Akar’dan Kılıçdaroğlu’nun tezkere provokasyonuna sert tepki: Söz konusu değil 01:03
Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'nun tezkere provokasyonuna sert tepki: Söz konusu değil 17.10.2023 | 19:25
Sderot’ta Türk gazetecilerin yakınına roket düştü 01:21
Sderot’ta Türk gazetecilerin yakınına roket düştü 17.10.2023 | 19:39
Bakan Fidan’dan İsrail’e sert uyarı: Bunun adı hırsızlık! | Video 16:57
Bakan Fidan’dan İsrail’e sert uyarı: "Bunun adı hırsızlık!" | Video 17.10.2023 | 12:54
MHP Lideri Bahçeli’den İsrail’e sert tepki: İnsanlığın gözü önünde toplu katliam yapılmaktadır! | Video 47:57
MHP Lideri Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: "İnsanlığın gözü önünde toplu katliam yapılmaktadır!" | Video 17.10.2023 | 11:31
Mehmet Kalyoncu’dan Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel beste | Video 02:07
Mehmet Kalyoncu’dan Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel beste | Video 17.10.2023 | 10:29
Ordu sular altında... Sel sonrası tahliye çalışmaları sürüyor 05:34
Ordu sular altında... Sel sonrası tahliye çalışmaları sürüyor 17.10.2023 | 00:41
Çocuğunu ayıdan böyle kurtardı...Kafeye giren yavru ayı paniğe neden oldu 00:31
Çocuğunu ayıdan böyle kurtardı...Kafeye giren yavru ayı paniğe neden oldu 17.10.2023 | 00:41
Tel Aviv’e roket saldırısı 00:23
Tel Aviv’e roket saldırısı 16.10.2023 | 22:52
Ordu’da sağanak sele dönüştü: Ev ve iş yerlerini su bastı 02:57
Ordu'da sağanak sele dönüştü: Ev ve iş yerlerini su bastı 16.10.2023 | 22:33
Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosluğunu ziyaret etti 02:05
Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğunu ziyaret etti 16.10.2023 | 22:33
SON DAKİKA | Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü 01:03
SON DAKİKA | Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü 16.10.2023 | 20:45
Aşkelon’da A Haber canlı yayınına müdahale 01:37
Aşkelon'da A Haber canlı yayınına müdahale 16.10.2023 | 19:49
İsrail askeri A Haber ekibine müdahale etti 03:39
İsrail askeri A Haber ekibine müdahale etti 16.10.2023 | 19:27
Kudüs sokaklarında neler yaşanıyor? A Haber Mescid-i Aksa’da 07:53
Kudüs sokaklarında neler yaşanıyor? A Haber Mescid-i Aksa'da 16.10.2023 | 18:42
CNN International’e bağlanan İsrailli askerden korkunç sözler! Savaşımız tüm sivillerle 00:30
CNN International'e bağlanan İsrailli askerden korkunç sözler! Savaşımız tüm sivillerle 16.10.2023 | 17:37
Savunma Bakanı Güler, Kosova’da tarihi yerleri gezdi 06:40
Savunma Bakanı Güler, Kosova’da tarihi yerleri gezdi 16.10.2023 | 17:57
Freni patlayan minibüs yokuş aşağı böyle sürüklendi: 7 yaralı 02:41
Freni patlayan minibüs yokuş aşağı böyle sürüklendi: 7 yaralı 16.10.2023 | 18:03
Beşyol metrobüs köprüsünde yoğunluk çileden çıkarıyor! 00:14
Beşyol metrobüs köprüsünde yoğunluk çileden çıkarıyor! 16.10.2023 | 18:05
İsrail meclisindeki oturum siren sesleriyle bölündü 00:52
İsrail meclisindeki oturum siren sesleriyle bölündü 16.10.2023 | 18:01
SON DAKİKA | Gazze’de dehşete düşüren görüntü! 10 günde bu hale geldi... 01:48
SON DAKİKA | Gazze'de dehşete düşüren görüntü! 10 günde bu hale geldi... 16.10.2023 | 13:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA