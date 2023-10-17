Sderot’ta Türk gazetecilerin yakınına roket düştü
Sderot’ta Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye roket düştü. Ayrıntılar A Haber’de…
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