Şebnem Bursalı | Mesele Türkiye değil ki...
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Burhanettin Duran | CHP’nin hangisiyle hesaplaşması daha zor 06.07.2021 | 12:07
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Hasan Basri Yalçın | Terörle mücadelede artan başarı 06.07.2021 | 11:34
Şebnem Bursalı'nın 07.07.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...