Video Haber Şebnem Bursalı | Mesele Türkiye değil ki...

Şebnem Bursalı | Mesele Türkiye değil ki...

Şebnem Bursalı | Mesele Türkiye değil ki...
07.07.2021 | 14:17

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Şebnem Bursalı'nın 07.07.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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