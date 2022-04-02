Şehit yakınları ile iftar programı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video
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Ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınlarıyla yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, program sonrası açıklamalarda bulundu. Suriye ve Ukrayna'da yaşananların vatan topraklarının güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya çıkardığını vurgulayan Erdoğan, "Vatanı olmayanın özgürlüğü kalmaz." dedi. Erdoğan, dünya genelinde yaşanan ekonomik krizin ülkemizi de etkilediğini ifade ederek, "Elbette sıkıntılarımız var ama umudumuz daha büyüktür. Sahip olduklarımızın değerini bilmeliyiz." diye konuştu.