Sığınmacılarla ilgili iddialar ve gerçekler

İşte ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen sığınmacılarla ilgili ortaya atılan iddialar ve gerçekler...

Suriye'deki iç savaş sonrası milyonlarca sivil bombaların hedefi oldu. Savaş nedeniyle bölgeyi terk eden Suriyelilere Türkiye kapılarını açtı. Geçici Koruma Statüsü ile Türkiye'de bulunan Suriyeliler ile ilgili sosyal medyada birçok asılsız iddia yer alıyor. Asılsız iddiaların hızla dolaşımı sağlanarak vatandaşlar tehlikeli bir tuzağın içine çekilmeye çalışılıyor. İşte sığınmacılar ile ilgili asılsız iddialar ve gerçekler...