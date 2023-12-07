Sinop’ta füze atış testi gerçekleştirildi
Bayraktar Akıncı, IHA-122 süpersonik füze atış testini Sinop'ta gerçekleştirdi.
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