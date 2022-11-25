Video Haber Şişli’de bir evde 3 ceset bulundu | Video
Şişli’de bir evde 3 ceset bulundu | Video

Şişli’de bir evde 3 ceset bulundu | Video

25.11.2022 | 20:30

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Şişli Kuştepe’de bir evde 2’si kadın 3 kişinin cesedi bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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