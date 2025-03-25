Sokak çağrısı ile provokasyon büyüyor | Video
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Özgür Özel sokak çağrısı yapmıştı. İmamoğlu’nun tutuklanma kararı sonrası çağrılarını yineleyen Özel milli üretim yapan markalara da boykot çağrısı yaptı. Sokak çağrısı ile provokasyon büyüyor ve Türkiye’nin iç huzuru ve ekonomisi hedef alınıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Hadi Dündar ve gazeteci Kurtuluş Tayiz değerlendirdi.
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