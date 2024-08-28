SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında nefes kesen gösteri | Video
Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK İstanbul semalarında gösteri gerçekleştirdi. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule'nin yaptığı manevralarla izleyenlerin nefesini kesti.
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