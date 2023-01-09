Video Haber Son Dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: "Bayram sonrası seçime gidilebilir" | Video
Son Dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir:

Son Dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: "Bayram sonrası seçime gidilebilir" | Video

09.01.2023 | 15:11

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Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçimlerin öne çekilmesi ile ilgili tartışmalara değinen Kandemir, "Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılabilir. Bayram sonrası seçime gidilebilir" dedi.

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