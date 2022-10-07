Son Dakika: Aleviler için yeni adımlar! Başkan Erdoğan duyurdu: "Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor" | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 'Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kurulacağını belirten Başkan Erdoğan, "Alevi-Bektaşi inancının önderlerine Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nda isterlerse kadro da verilecek." dedi.