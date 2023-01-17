Video Haber Son Dakika: Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar: "Her beklentiye kulak verdik, notumuzu aldık" | Video
Son Dakika: Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar:

Son Dakika: Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar: "Her beklentiye kulak verdik, notumuzu aldık" | Video

17.01.2023 | 11:52

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmaların bir an evvel son bulması gerektiğini belirten Bahçeli, "Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım. Mayıs ayında bu işi bitirelim" ifadesini kullandı.

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