Video Haber SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan 'Gazze' açıklaması! 27 hasta Türkiye'ye getirildi
SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan 'Gazze' açıklaması! 27 hasta Türkiye'ye getirildi

SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan 'Gazze' açıklaması! 27 hasta Türkiye'ye getirildi

16.11.2023 | 00:57

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çoğunluğunu acil tedaviye ihtiyaç duyan kanser hastalarının oluşturduğu Gazzeli 27 hasta ülkemizde." açıklamasında bulundu.

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