Son dakika: Bakan Mehmet Özhaseki görevden affını istedi

Son dakika... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den "Üstlendiğim bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim." açıklaması geldi.